О себе

переехала в новый город, не хватает теплого общения с приятными людьми🥺

зависаю в свободное время за просмотром сериалов, мне кажется, я уже миллион сериалов пересмотрела

люблю готовить, мне это успокаивает и вдохновляет

также люблю заниматься творчеством и пробовать новые направления (но делаю это очень редко 🥲)

мне достаточно сложно знакомиться и начинать диалог, но я стараюсь!