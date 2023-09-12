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Москва
переехала в новый город, не хватает теплого общения с приятными людьми🥺
Москва
Профиль пользователя yulia_yu08
О себе
переехала в новый город, не хватает теплого общения с приятными людьми🥺
зависаю в свободное время за просмотром сериалов, мне кажется, я уже миллион сериалов пересмотрела
люблю готовить, мне это успокаивает и вдохновляет
также люблю заниматься творчеством и пробовать новые направления (но делаю это очень редко 🥲)
мне достаточно сложно знакомиться и начинать диалог, но я стараюсь!
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей
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