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Москва
Профиль пользователя Yulia_Mur

фото пользователя Yulia_Mur

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🎭 Театр🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек. Хочу общаться, куда-нибудь сходить, прогуляться.

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг! Не хочу сидеть дома) Хочу погулять, куда-то сходить)

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг:) Прогулки, общение, куда-либо сходить и тд)

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Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться или сходить куда-нибудь

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