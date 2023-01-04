Приветствую! 🙋‍♀️ Меня зовут Юля и я не знаю как и где найти друзей . Это моя первая попытка (надеюсь удачная) Так сложилось, что оглянувшись, поняла что "моих" Людей можно пересчитать по пальцам одной руки, но это другая история) Хочется адекватного общения, открыта для любых тем кроме политики. Больше слушатель, чем рассказчик. Эмпат. Ко всем в этом мире с любовью, пониманием и заботой 🤍 Если наши души ' соприкоснутся', будет очень круто! 😊

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба

📺 Политика 🏢 Работа

Москва → пообщаться Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

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