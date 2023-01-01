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Москва
Москва
Профиль пользователя Yulia2343
О себе
Привет, ищу интересные знакомства. Интересуюсь искусством, спортом, занимаюсь йогой и планирую возобновить в этом году занятия на сноуборде. Много путешествую.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр
Участие в других событиях
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