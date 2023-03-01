Москва
Профиль пользователя yulanya
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Хотелось бы найти классных подружек
Москва → Другое
Составлю любую компанию
Москва → Другое
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Москва → Другое
подружек бы!
Москва → Другое
Слушаю техно, не сижу на месте 🤪
Москва → Другое
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Москва → Другое
Сходить погулять, пофоткаться
Москва → Другое
Девочки, кто хочет пойти на пляж и пофоткаться?)) в 16-17 решим куда))
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