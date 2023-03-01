Москва
Профиль пользователя yulanya

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Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в 02 lounge

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляемся по патрикам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Apollinaria
Москва → Другое

Найти подружек

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя Dashul4ka
Москва → Другое

Составлю любую компанию

маленькое фото пользователя kr.k.17
Москва → Другое

Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Москва → Другое

подружек бы!

маленькое фото пользователя Nageisha
Москва → Другое

Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

маленькое фото пользователя VelS
Москва → Другое

Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить погулять, пофоткаться

маленькое фото пользователя Nastyushaaaaa
Москва → Другое

Девочки, кто хочет пойти на пляж и пофоткаться?)) в 16-17 решим куда))

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