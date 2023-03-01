Москва
Профиль пользователя Ystalost

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О себе

На работе пишу новости, а в свободное время тексты песен.
Люблю представлять как занимаюсь спортом.
Лениво ищу музыкантов в панк-коллектив (он сейчас состоит из одного человека (меня))
Постоянно ищу мотивацию для занятий творчеством, пока не нашел

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🏫 Учеба

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 📺 Политика ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → пообщаться

Давай поболтаем о музыке, может замутим группу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sergio_Z
Москва → Другое

Буду рад пообщаться на любые темы с интересными людьми)

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