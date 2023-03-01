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Москва
Профиль пользователя Yrtu

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О себе

Techno, synthnoirpunk, postpunk, black metal, technoir, darknoir, electronic, house, classical…

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🪩 Ночной клуб

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