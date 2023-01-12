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Москва
Профиль пользователя Yourchous1

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О себе

Переехала в Москву не так давно, хотелось бы найти друзей здесь
Я люблю общение, нравится ходить по новым местам, в планах посещение многих музеев,выставок, заведений
Очень люблю животных, у меня собака
Всегда могу найти что то общее с каждым)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика

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Хочу найти подруг!
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