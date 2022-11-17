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Москва
Профиль пользователя YourAngel

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О себе

Натали ✨✨:
16 лет люблю спорт рисовать гулять, веселая, красивая.

Люблю читать .



+ спорт волейбол


Ну многоранная личнось

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → другое
Как дела,люблю гулять и т д
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