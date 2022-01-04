Привет всем! Меня зовут Аня, 27 лет. Ищу подругу для совместного времяпрепровождения, прогулки, кино, отдых на природе, посещение раздичных мероприятий. Будет здорово, если ты молодая мама или беременяшка как я))

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🪐 Астрология / таро

📺 Политика 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.