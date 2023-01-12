5 Высших, 9 средних, 12 начальных, 15 садиков Говорю на 17 языках Путешествую сразу по планетам! 50+ 🌍 Коуч коучей! 🎖 Постоянно развиваюсь, даже когда сплю- развиваюсь во сне! Постоянное развитие, поиск, движение, сидеть просто не умею, сразу впадаю в сон и начинаю развиваться 😂😄 Ищу человека, который может остановить мое развитие💆😂

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

💰 Инвестиции / бизнес 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия

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