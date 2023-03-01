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Москва
Москва
Профиль пользователя Yegor
О себе
Егор 26, живу рядом с метро Беговая, много работаю айтишником, вечерами за любую движуху(в Хорошевском районе)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
Не нравится:
✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🍷 Выпить в баре💨 Кальян🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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