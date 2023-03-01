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Москва
Профиль пользователя Yegor

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О себе

Егор 26, живу рядом с метро Беговая, много работаю айтишником, вечерами за любую движуху(в Хорошевском районе)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🍷 Выпить в баре💨 Кальян🎭 Театр🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

ТЦ Хорошо meet-up

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 463 участника

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулись 123 участника

маленькое фото пользователя Denelisss

Москва → собрать компанию

Устроить покерный турнир🎲

Откликнулось 6 участников

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