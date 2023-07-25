Москва
Профиль пользователя yasyakill

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Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → пообщаться

хочу знакомиться с интересными, веселыми людьми🤪

Москва → прогуляться, перекусить

потусить, весело провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя liincheg
Москва → Другое

Хочу найти подруг!

маленькое фото пользователя Kitti_de
Москва → Другое

Хочу найти девчонок

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Вступай в нашу семью❤️

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