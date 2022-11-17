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Москва
Москва
Профиль пользователя Yased
О себе
Просто люблю общение.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Не нравится:
✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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