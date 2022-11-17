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Москва
Профиль пользователя Yased

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О себе

Просто люблю общение.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

Интересуют мотоциклы и общение онлайн.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 220 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → пообщаться

найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

Откликнулось 25 участников

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