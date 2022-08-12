Москва
Профиль пользователя Yarya

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О себе

Шью красивую одежду.Люблю природу, старинную архитектуру, прогулки, активный отдых. Периодически катаюсь на скейте)

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnnSoul
Москва → Другое

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