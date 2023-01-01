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Москва
Люблю жизнь. Интересно общаться с людьми, так как каждый человек - уникален и прекрасен!
Москва
Профиль пользователя YaroslavLeo
О себе
Люблю жизнь. Интересно общаться с людьми, так как каждый человек - уникален и прекрасен!
Считаю, что важно находить позитив по всём. Жизнь коротка и важно ценить каждую секунду. И не только ценить, но и радоваться, восхищаться, наслаждаться каждым мгновением!
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Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры💨 Кальян
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