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Москва
Профиль пользователя YaroslavLeo

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О себе

Люблю жизнь. Интересно общаться с людьми, так как каждый человек - уникален и прекрасен!

Считаю, что важно находить позитив по всём. Жизнь коротка и важно ценить каждую секунду. И не только ценить, но и радоваться, восхищаться, наслаждаться каждым мгновением!

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Москва → собрать компанию

Встреча любящих жизнь и общение ;)

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 460 участников

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