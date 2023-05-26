Люблю поэзию (Лермонтов - любимый, а так нравятся многие классики), сочиняю, раньше ходила на поэтические вечера. Пытаюсь писать песни и лепить из полимерной глины. Приветствую прогулки по городу, ламповые посиделки в кафе, походы в культурные заведения. Мечта - сходить в настоящее караоке, пока не складывается. Люблю глубокие разговоры, качественное и открытое общение. Вместе с этим уважаю не особо высокие шутки и лëгкость в общении. Стараюсь это сочетать или чередовать) Не люблю поверхностность, ложь, манипуляции, скрытность, хитрость, лицемерие. С мужским полом тут принципиально не общаюсь! Онли потенциальные подруги!

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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