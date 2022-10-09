Москва
Профиль пользователя Yaroslav

фото пользователя Yaroslav
фото #2 пользователя Yaroslav
фото #3 пользователя Yaroslav
фото #4 пользователя Yaroslav
фото #5 пользователя Yaroslav

О себе

У меня есть собаки и котики. Люблю музыку как ДАП Степ. Увлекаюсь историей.
Люблю спорт.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу с кем-то подружиться😁😁😁Не кусаюсь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Aleksandra04
Москва → Другое

Сходить на прогулку покататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Ищу подругу/друга для ежедневного общения

маленькое фото пользователя AnnaBerg
Москва → Другое

Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

маленькое фото пользователя IAMDelica
Москва → Другое

Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

маленькое фото пользователя Mariana
Москва → Другое

Пойти на свидание)

маленькое фото пользователя ZalinaArmy
Москва → Другое

Найти подругу Или друга

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.