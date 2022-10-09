Москва
Профиль пользователя Yaroslav
О себе
У меня есть собаки и котики. Люблю музыку как ДАП Степ. Увлекаюсь историей.
Люблю спорт.
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Сходить на прогулку покататься на велосипедах
Москва → Другое
Ищу подругу/друга для ежедневного общения
Москва → Другое
Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.
Москва → Другое
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
Москва → Другое
Пойти на свидание)
Москва → Другое
Найти подругу Или друга
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