Всегда сложно что то писать о себе, однако что может написать о себе (Стрелец ♐️) С ч/ю, долей иронии и морем сарказма. Люблю хорошие комедии, с черным юмором!! Могу также посмотреть и экшен типо форсаж И так далее, А за Аниме по жанрам игр или школа гарем!))) По музыку меломан могу слушать как классику так и тяжелый рок главное что бы изначально понравилась мелодия 🎶 По спортивным увлечением велосипед и ролики ну это увы скорее классика Есть доска для сноуборда но так ни разу и не испытал... вот вкратце так...

Профиль обновлён 25 февраля 2023 г.

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