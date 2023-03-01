Москва
Профиль пользователя Yarosgod999
О себе
Всегда сложно что то писать о себе, однако что может написать о себе (Стрелец ♐️)
С ч/ю, долей иронии и морем сарказма.
Люблю хорошие комедии, с черным юмором!! Могу также посмотреть и экшен типо форсаж И так далее,
А за Аниме по жанрам игр или школа гарем!)))
По музыку меломан могу слушать как классику так и тяжелый рок главное что бы изначально понравилась мелодия 🎶
По спортивным увлечением велосипед и ролики ну это увы скорее классика
Есть доска для сноуборда но так ни разу и не испытал... вот вкратце так...
Профиль обновлён 25 февраля 2023 г.
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