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Москва
Профиль пользователя Yansan

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О себе

Инженер в строительстве. Год в Москве. Хочу вырваться из цикла работа-тренировка-квартира. В идеале найти компанию и добротные приятельские отношения.
Люблю барную культуру и походы в паб после работы среди недели.
Увлекаюсь историческим фехтованием (hema) и ездой на велосипеде.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в паб на арбате

маленькое фото пользователя zamotanya
маленькое фото пользователя Babaikaya
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя sashazyuanova

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, пофоткаться, поболтать

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя WonderWoman

Москва → собрать компанию

Поиграть в покер компанией

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Ledymakaka

Москва → собрать компанию

Хочется весело без заморочек отметить новый год ))) ребята, какие будут идеи)))

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Bicycle32

Москва → сходить на мероприятие

Концерт Дельфина 2 декабря

Откликнулись 4 участника

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