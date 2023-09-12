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Москва
Инженер в строительстве. Год в Москве. Хочу вырваться из цикла работа-тренировка-квартира. В идеале найти компанию и добротные приятельские отношения.
Москва
Профиль пользователя Yansan
О себе
Инженер в строительстве. Год в Москве. Хочу вырваться из цикла работа-тренировка-квартира. В идеале найти компанию и добротные приятельские отношения.
Люблю барную культуру и походы в паб после работы среди недели.
Увлекаюсь историческим фехтованием (hema) и ездой на велосипеде.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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