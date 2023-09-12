О себе

Инженер в строительстве. Год в Москве. Хочу вырваться из цикла работа-тренировка-квартира. В идеале найти компанию и добротные приятельские отношения.

Люблю барную культуру и походы в паб после работы среди недели.

Увлекаюсь историческим фехтованием (hema) и ездой на велосипеде.