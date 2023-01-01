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Москва
Профиль пользователя Yanohka

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О себе

Простая девчонка, чтобы поболтать о жизни, душевно обсудить почти любую тему и поржать над всякой фигней✌️🙂

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Поболтать по душам о том о сем 😅🙂

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