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Москва
Москва
Профиль пользователя Yanohka
О себе
Простая девчонка, чтобы поболтать о жизни, душевно обсудить почти любую тему и поржать над всякой фигней✌️🙂
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
Не нравится:
📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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