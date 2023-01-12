О себе

Нравится все что связано с техникой ,так как сам работаю в автоспорте. Люблю культурно отдохнуть.

Природа .

Путешествие.

Активный отдых.

Загородные дома.

Животные .

Музыка.

По сути все нравится)))

Жинзь одна че выбирать ,нужно пробовать все))

Остальное что не нужно с первого раза пофиг ,не нужно дважды повторять)