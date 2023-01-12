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Москва
Профиль пользователя Yannikolaich

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О себе

Нравится все что связано с техникой ,так как сам работаю в автоспорте. Люблю культурно отдохнуть.
Природа .
Путешествие.
Активный отдых.
Загородные дома.
Животные .
Музыка.
По сути все нравится)))
Жинзь одна че выбирать ,нужно пробовать все))
Остальное что не нужно с первого раза пофиг ,не нужно дважды повторять)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Все обо всем ) Обсуждение ,знакомство)Дружба☺️

Москва → прогуляться, перекусить

Знакомства) Обсуждения) Трип) Времяпровождение)

Участие в других событиях

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Москва → другое

Кому нужна подработка пишите. Работа на выезде.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

🤝Кто хочет на мероприятие для дружеских знакомств с Психологическими играми?🤗

Откликнулось 11 участников

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