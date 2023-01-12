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Москва
Нравится все что связано с техникой ,так как сам работаю в автоспорте. Люблю культурно отдохнуть.
Москва
Профиль пользователя Yannikolaich
О себе
Нравится все что связано с техникой ,так как сам работаю в автоспорте. Люблю культурно отдохнуть.
Природа .
Путешествие.
Активный отдых.
Загородные дома.
Животные .
Музыка.
По сути все нравится)))
Жинзь одна че выбирать ,нужно пробовать все))
Остальное что не нужно с первого раза пофиг ,не нужно дважды повторять)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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