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Москва
Профиль пользователя YanL

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О себе

Клубы, бары, рестораны, танцы до упаду, живое и непринужденное общение :)

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💩 Шутки про говно 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб
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