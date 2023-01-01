⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Yankaaa
О себе
Я занимаюсь спортом 6 лет ) люблю любую музыку кроме классики ) ищу много друзей)) надеюсь кто нибудь найдется!!
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍷 Алкоголь💨 Кальян🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎭 Театр
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам