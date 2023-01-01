Москва

Профиль пользователя Yankaaa

О себе Я занимаюсь спортом 6 лет ) люблю любую музыку кроме классики ) ищу много друзей)) надеюсь кто нибудь найдется!!

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