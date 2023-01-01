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Москва
Профиль пользователя Yankaaa

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О себе

Я занимаюсь спортом 6 лет ) люблю любую музыку кроме классики ) ищу много друзей)) надеюсь кто нибудь найдется!!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍷 Алкоголь💨 Кальян🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу классных друзей,преданных

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