Москва
Профиль пользователя yanka_kryyyyy
О себе
Всем привет.
Меня зовут Яна. Мне 28.
Я много работаю (в сфере образования) и мне интересно завести новые знакомства и дружбу.
Мне интересно совместное времяпровождение - посещение кино, театров, музеев, выставок. При этом я не прочь потусить в баре или клубе.
Люблю гулять по вечерней Москве, заходить в новые места и узнавать город с новой стороны.
Люблю читать книги по психологии, бизнесу, коучингу и личностному развитию.
Рада буду пообщаться, вдруг, мы именно здесь обретем друга друга, мой потенциальный друг))
Ах, да, чуть не забыла. В свободное время я люблю путешествовать по миру или России. Будет здорово, если ты тоже :)
Была в сети пару дней назад
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