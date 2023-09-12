О себе

Всем привет.

Меня зовут Яна. Мне 28.

Я много работаю (в сфере образования) и мне интересно завести новые знакомства и дружбу.



Мне интересно совместное времяпровождение - посещение кино, театров, музеев, выставок. При этом я не прочь потусить в баре или клубе.



Люблю гулять по вечерней Москве, заходить в новые места и узнавать город с новой стороны.



Люблю читать книги по психологии, бизнесу, коучингу и личностному развитию.



Рада буду пообщаться, вдруг, мы именно здесь обретем друга друга, мой потенциальный друг))



Ах, да, чуть не забыла. В свободное время я люблю путешествовать по миру или России. Будет здорово, если ты тоже :)