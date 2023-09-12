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Москва
Профиль пользователя yanka_kryyyyy

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О себе

Всем привет.
Меня зовут Яна. Мне 28.
Я много работаю (в сфере образования) и мне интересно завести новые знакомства и дружбу.

Мне интересно совместное времяпровождение - посещение кино, театров, музеев, выставок. При этом я не прочь потусить в баре или клубе.

Люблю гулять по вечерней Москве, заходить в новые места и узнавать город с новой стороны.

Люблю читать книги по психологии, бизнесу, коучингу и личностному развитию.

Рада буду пообщаться, вдруг, мы именно здесь обретем друга друга, мой потенциальный друг))

Ах, да, чуть не забыла. В свободное время я люблю путешествовать по миру или России. Будет здорово, если ты тоже :)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян
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