Занимаюсь фигурным катанием, танцую, преподаю китайский язык, читаю, кино смотрю, путешествую, занимаюсь разными видами хэндмэйда, пишу книги, хожу в тренажерный зал, коллекционирую кукол (momoko, bjd, fashion royalty, авторки), занимаюсь миниатюрой 1:12, иногда ем и сплю)))

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

Москва → Другое Только вперед и с позитивом!

Санкт-Петербург → Другое Обсудить иммиграцию после 40, можно вместе что-нибудь придумать.

Москва → Другое Ээ, если я правильно понял 😅

Самара → Другое Что-то хочу, а что не понимаю)

Санкт-Петербург → Другое О длительных отношениях и семье

Москва → Другое Обсудить вероятность появления жизни на других планетах

Казань → Другое Трегирит слово "должна". Про человеческие идеалы. Про жизнь

Москва → Другое Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅

Москва → Другое Просто поболтать, а там как пойдёт) Мне 45+)

Москва → Другое Ищу читательниц для своего романа ❤️‍🔥🔥🔞

Москва → Другое Что для вас значит быть Другом?

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