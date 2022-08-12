Москва
Профиль пользователя Yangwawa

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О себе

Занимаюсь фигурным катанием, танцую, преподаю китайский язык, читаю, кино смотрю, путешествую, занимаюсь разными видами хэндмэйда, пишу книги, хожу в тренажерный зал, коллекционирую кукол (momoko, bjd, fashion royalty, авторки), занимаюсь миниатюрой 1:12, иногда ем и сплю)))

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexander_R
Москва → Другое

Что для вас значит быть Другом?

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Ищу читательниц для своего романа ❤️‍🔥🔥🔞

маленькое фото пользователя borodin21171
Москва → Другое

Ищу интересных людей для общения

маленькое фото пользователя Drongar
Тольятти → Другое

По каким критериям определить абсолютно прекрасного единорога?

маленькое фото пользователя Natalya244
Москва → Другое

Просто поболтать, а там как пойдёт) Мне 45+)

маленькое фото пользователя guseynov
Москва → Другое

Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅

маленькое фото пользователя Dmitry_j
Сосновый Бор → Другое

Выслушал бы кого-нибудь

маленькое фото пользователя Anastasiya2704
Казань → Другое

Трегирит слово "должна". Про человеческие идеалы. Про жизнь

маленькое фото пользователя Misha_philosoph
Москва → Другое

Обсудить вероятность появления жизни на других планетах

маленькое фото пользователя Skapola
Санкт-Петербург → Другое

О длительных отношениях и семье

маленькое фото пользователя Nero_Wolfe
Москва → Другое

Давай поговорим, чай в чашки разольём...

маленькое фото пользователя Kra8ik
Москва → Другое

Ищу интересных людей

маленькое фото пользователя AnTony
Ростов-на-Дону → Другое

Как поживаете?)

маленькое фото пользователя Sorelli
Самара → Другое

Что-то хочу, а что не понимаю)

маленькое фото пользователя Delfegor
Москва → Другое

Ээ, если я правильно понял 😅

маленькое фото пользователя Fokus_Kathy
Москва → Другое

Прогулка по летней Москве.

маленькое фото пользователя Nurse_Marta
Санкт-Петербург → Другое

Обсудить иммиграцию после 40, можно вместе что-нибудь придумать.

маленькое фото пользователя Ra82
Москва → Другое

Событие года ;)

маленькое фото пользователя Arm1
Москва → Другое

О завтрашнем дне!

маленькое фото пользователя Charles
Белград → Другое

Поболтать на разные темы

маленькое фото пользователя Berlin50
Москва → Другое

Только вперед и с позитивом!

маленькое фото пользователя ArtemZ
Москва → Другое

Прогулка, перекусить, бар, музыка

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