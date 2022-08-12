Москва
Профиль пользователя Yangwawa
О себе
Занимаюсь фигурным катанием, танцую, преподаю китайский язык, читаю, кино смотрю, путешествую, занимаюсь разными видами хэндмэйда, пишу книги, хожу в тренажерный зал, коллекционирую кукол (momoko, bjd, fashion royalty, авторки), занимаюсь миниатюрой 1:12, иногда ем и сплю)))
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Что для вас значит быть Другом?
Ищу читательниц для своего романа ❤️🔥🔥🔞
Ищу интересных людей для общения
По каким критериям определить абсолютно прекрасного единорога?
Просто поболтать, а там как пойдёт) Мне 45+)
Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅
Выслушал бы кого-нибудь
Трегирит слово "должна". Про человеческие идеалы. Про жизнь
Обсудить вероятность появления жизни на других планетах
О длительных отношениях и семье
Давай поговорим, чай в чашки разольём...
Ищу интересных людей
Как поживаете?)
Что-то хочу, а что не понимаю)
Ээ, если я правильно понял 😅
Прогулка по летней Москве.
Обсудить иммиграцию после 40, можно вместе что-нибудь придумать.
Событие года ;)
О завтрашнем дне!
Поболтать на разные темы
Только вперед и с позитивом!
Прогулка, перекусить, бар, музыка
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