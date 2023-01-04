Москва
Профиль пользователя Yanavain
О себе
Techno music
Профиль обновлён 4 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро
Не нравится:
☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью
Москва → Другое
Прогуляться по Москве в хорошей компании
Москва → Другое
Посмотреть стражи галактики3
Москва → Другое
Поездка в Переславль
Москва → Другое
Совместная тренировка в Тимирязевском лесу
Москва → Другое
Покататься на самокатах ВДНХ/Сокольники/Измайловский парк
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