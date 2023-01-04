Москва
Профиль пользователя Yanavain

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О себе

Techno music

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа

События пользователя

Москва → активный отдых

Покататься на великах

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на великах

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти подруг!

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Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

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Прогуляться по Москве в хорошей компании

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Покататься на самокатах ВДНХ/Сокольники/Измайловский парк

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