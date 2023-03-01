Москва
Профиль пользователя YanaM

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Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на выставку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Создать классную тусовку!

маленькое фото пользователя Tush
Москва → Другое

Прогуляться, сходить на выставку/в музей.

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