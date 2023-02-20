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Москва
Профиль пользователя Yanakhhh

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О себе

Привет!)
Меня зовут Яна мне 21
Переехала в Питер полгода назад, ищу подруг
Люблю прогулки, узнавать что-то новое, ходить на различные интересные мероприятия)
И конечно вкусно покушать 🍕
ЗОЖ это не про меня)
Хочу найти людей легких на подъем, которые не стоят на месте и предпочитают постоянно двигаться дальше
Так же если ты фанатка jdm и любишь ездить на сходки, то пиши обязательно, буду рада составить тебе компанию и пообщаться🚘
@Yanakhhh

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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