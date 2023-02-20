О себе

Привет!)

Меня зовут Яна мне 21

Переехала в Питер полгода назад, ищу подруг

Люблю прогулки, узнавать что-то новое, ходить на различные интересные мероприятия)

И конечно вкусно покушать 🍕

ЗОЖ это не про меня)

Хочу найти людей легких на подъем, которые не стоят на месте и предпочитают постоянно двигаться дальше

Так же если ты фанатка jdm и любишь ездить на сходки, то пиши обязательно, буду рада составить тебе компанию и пообщаться🚘

@Yanakhhh