Дизайнер, отаку, меломан. Не люблю бесцельно гулять, но всегда "за" посещение фестивалей, баров, музеев и т.д. и т.п.

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес

Москва → сходить на мероприятие Не с кем справлять нг

Москва → Другое Покупаться! И прогуляться. Шашлык и кальян по желанию.

Москва → Другое Кто на нг тоже один ?

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

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