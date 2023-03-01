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Москва
Профиль пользователя yanafes

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О себе

Мечтаю переехать в деревню, работаю удаленно. Люблю много ходить пешком, не люблю центр города. Курю самокрутки перед сном, люблю читать и говорить про кино. Не люблю, когда люди сдерживают эмоции, и долго ждать транспорт. Мяу 💜

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться в парке)

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Нижний Новгород → пообщаться

Хочется мемов и уютного общения, как в старые добрые

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Участие в других событиях

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Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Если как и я ищешь настоящую искреннюю дружбу,мб выпьем кофе?)

Откликнулось 8 участников

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