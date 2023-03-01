О себе

Мечтаю переехать в деревню, работаю удаленно. Люблю много ходить пешком, не люблю центр города. Курю самокрутки перед сном, люблю читать и говорить про кино. Не люблю, когда люди сдерживают эмоции, и долго ждать транспорт. Мяу 💜