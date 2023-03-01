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Москва
Профиль пользователя yanaastafjeva

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О себе

Катаюсь на велосипеде, хожу в зал, занимаюсь вокалом, люблю путешествия и танцы, а также учиться и развиваться

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎭 Театр 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
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