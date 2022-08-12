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Москва
Профиль пользователя Yana_arkh

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О себе

Люблю интересных людей, путешествия, рестораны , хорошее кино, театр, живую музыку и разные мероприятия 😏 ищу друзей и подруг 🙏🏻

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие
Новые интересные знакомства, компания, мероприятия 🎉

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze
Москва → Другое
Создание woman community 💛
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
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