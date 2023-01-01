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Москва
Профиль пользователя Yana1805

фото пользователя Yana1805

О себе

Позитивная, могу уехать на день в какой нибудь соседний город, самокат, велосипед, книги и фильмы. Море и горы ❤️. И Кофе, тк я все время не высыпаюсь.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на фильм Оппенгеймер, ищу компанию

маленькое фото пользователя Alexander500
Откликнулся 1 участник
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