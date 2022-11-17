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Москва
Москва
Профиль пользователя Y.a.n.a
О себе
Овен 😅✌️
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового
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