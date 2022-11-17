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Москва
Профиль пользователя Y.a.n.a

фото пользователя Y.a.n.a

О себе

Овен 😅✌️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Мытищи → прогуляться, перекусить

Мэйби сходить в кино. Просто развеяться, может быть весело

Мытищи → прогуляться, перекусить

1. Познакомиться поближе 2. Прогуляться в комфортной обстановке

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Откликнулось 5 участников
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