⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Москва
Профиль пользователя Yalyad
О себе
На данный момент безработный бомж, но исправляю это 😄 Люблю музыку, я меломан, поэтому слушаю всё, что нравится) Увлекаюсь дизайном. Обожаю подкасты от Чернобаева и в целом люблю саморазвитие) Я всегда на юморе и позитиве, легка на подъём 🤝
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам