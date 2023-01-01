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Москва
Профиль пользователя Yalyad

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О себе

На данный момент безработный бомж, но исправляю это 😄 Люблю музыку, я меломан, поэтому слушаю всё, что нравится) Увлекаюсь дизайном. Обожаю подкасты от Чернобаева и в целом люблю саморазвитие) Я всегда на юморе и позитиве, легка на подъём 🤝

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей
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