О себе

На данный момент безработный бомж, но исправляю это 😄 Люблю музыку, я меломан, поэтому слушаю всё, что нравится) Увлекаюсь дизайном. Обожаю подкасты от Чернобаева и в целом люблю саморазвитие) Я всегда на юморе и позитиве, легка на подъём 🤝