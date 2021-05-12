Москва
Профиль пользователя Yakub4ik
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Развитие
Удовольствие
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 💰 Бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💩 Странный юмор 📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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