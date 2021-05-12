Москва
Профиль пользователя Yakub4ik

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О себе

Спорт
Азарт
Эмоции
Развитие
Удовольствие

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 💰 Бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор 📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Скучновато как то )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя Olgatitova_top
Ставрополь → Другое

Хочу найти новый друзей и подруг, в новом городе не хватает общения

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