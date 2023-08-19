О себе

Я Мастер Гвоздестояния 🤩

Провожу Практики на Гвоздях в Парке, в Студии.

Помогаю людям обрести счастье, гармонию, эмоциональную стабильность.

Вместе проживаем все чувства.



В своей практике применяю Мак🫶🏻Карты, Медитации.