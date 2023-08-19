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Москва
Профиль пользователя Yaest28

фото пользователя Yaest28

О себе

Я Мастер Гвоздестояния 🤩
Провожу Практики на Гвоздях в Парке, в Студии.
Помогаю людям обрести счастье, гармонию, эмоциональную стабильность.
Вместе проживаем все чувства.

В своей практике применяю Мак🫶🏻Карты, Медитации.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Создание Женского Клуба «Я Есть. Я Чувствую»❤️

маленькое фото пользователя Fairyleaf
маленькое фото пользователя Maria040
Откликнулись 2 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаю на Практику Гвоздестояния

маленькое фото пользователя Kotik_katysha
маленькое фото пользователя Alig
маленькое фото пользователя ibrahim_eminali
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя OIEUEUE

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Откликнулся 91 участник

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 86 участников

маленькое фото пользователя Mary.Firsova

Москва → прогуляться, перекусить

создать женское комьюнити!

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя annykoles

Москва → прогуляться, перекусить

Лето и движ 🫶

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Mari007

Москва → прогуляться, перекусить

Новые знакомства, интересные встречи, прогулки с ответственными людьми

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя AlinaMayak

Москва → прогуляться, перекусить

Вместе покорять инст и Reels 🎬

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Ekataterina

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек в Москве

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя alinalina

Москва → прогуляться, перекусить

Пофоткаться в особняке с открытым входом

Откликнулись 2 участника

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