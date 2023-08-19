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Москва
Я Мастер Гвоздестояния 🤩
Москва
Профиль пользователя Yaest28
О себе
Я Мастер Гвоздестояния 🤩
Провожу Практики на Гвоздях в Парке, в Студии.
Помогаю людям обрести счастье, гармонию, эмоциональную стабильность.
Вместе проживаем все чувства.
В своей практике применяю Мак🫶🏻Карты, Медитации.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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