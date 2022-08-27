Москва
Профиль пользователя Yaasin

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О себе

Человек

Профиль обновлён 22 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → другое

Кто в Кальянную? Посидеть, поболтать?😝

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Москва → другое

В кальянную) посидеть поболтать)))

Санкт-Петербург → пообщаться

Просто повыпендриваться🤓

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

маленькое фото пользователя Vika_111
Москва → Другое

Пойдём гулять?)

маленькое фото пользователя Okssna
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя gibastiiik
Москва → Другое

Хочу найти компашку 🙂

маленькое фото пользователя TKaterina
Москва → Другое

Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

маленькое фото пользователя Shevsi55
Москва → Другое

Я и моя подруга ищем молодых людей вместе куда нибудь сходить)

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Провести интересно вечер

маленькое фото пользователя lempopo
Москва → Другое

ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу 27+ интересную, общительную, добрую, адекватную🖤

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.