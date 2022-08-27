Профиль обновлён 22 апреля 2023 г.

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Москва → другое Кто в Кальянную? Посидеть, поболтать?😝

Москва → Другое ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)

Москва → Другое Я и моя подруга ищем молодых людей вместе куда нибудь сходить)

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.