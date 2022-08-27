Москва
Профиль пользователя Yaasin
О себе
Человек
Профиль обновлён 22 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏢 Работа ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Пошлите на масленицу 🥞☀️
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Хочу найти компашку 🙂
Москва → Другое
Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)
Москва → Другое
Я и моя подруга ищем молодых людей вместе куда нибудь сходить)
Москва → Другое
Провести интересно вечер
Москва → Другое
ищем друзей!) веселые, легкие на подъем и с хорошим чувством юмора)
Москва → Другое
Ищу подругу 27+ интересную, общительную, добрую, адекватную🖤
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