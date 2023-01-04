Москва
Профиль пользователя Ya_Dasha

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О себе

Люблю вкусно поесть 😊 Бегаю по утрам, если удалось найти время 🏃‍♀️ По вечерам на выходных смотрю кино 🍿 . Иногда бывает настроение повеселиться в шумной компании, потанцевать 🪩

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Для пятничных и субботних баров

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя eSVi
Москва → Другое

ДнД и настолки

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