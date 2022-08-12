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Москва
Профиль пользователя xtreevy

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О себе

Люблю смотреть сериалы, люблю английский язык, психологию. Нет особенных предпочтений в музыке. Люблю странный юмор (ладно, главное не посредственный). Снимаю тиктоки. Люблю гулять, но в одиночестве как-то не получается(

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 📚 Книги 💩 Шутки про говно 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия

События пользователя

Москва → другое
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Участие в других событиях

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Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
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Москва → Другое
Научиться танцевать
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Гуляем, неловко шутим, потом шутим ловко.
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Москва → Другое
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Ребят, переезжаю, не могу взять кошку с собой. 2 года, белая, ласковая
маленькое фото пользователя Sirios
Королев → Другое
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