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Москва
Профиль пользователя xsyo

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О себе

Приветствую, меня зовут Александр, ищу не обязательно отношения, а близких по духу людей, ходить гулять, общаться, веселится

Работаю кредитным специалистом в автосалоне, занимаюсь музыкой, увлекаюсь психологией

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу сегодня сходить в BLANC

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