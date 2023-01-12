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Москва
Приветствую, меня зовут Александр, ищу не обязательно отношения, а близких по духу людей, ходить гулять, общаться, веселится
Москва
Профиль пользователя xsyo
О себе
Приветствую, меня зовут Александр, ищу не обязательно отношения, а близких по духу людей, ходить гулять, общаться, веселится
Работаю кредитным специалистом в автосалоне, занимаюсь музыкой, увлекаюсь психологией
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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