Москва

Профиль пользователя xsyo

О себе Приветствую, меня зовут Александр, ищу не обязательно отношения, а близких по духу людей, ходить гулять, общаться, веселится



Работаю кредитным специалистом в автосалоне, занимаюсь музыкой, увлекаюсь психологией

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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