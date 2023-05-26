Москва
Профиль пользователя Xoma99

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О себе

Занимаюсь на дому бровями,люблю спорт,всегда за активную жизненную позицию

Профиль обновлён 9 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться и погулять в парке

Москва → пообщаться

Обо всём😁❤️

Москва → другое

Хочу найти девушку с которой смогу ходить в зал DDx

Участие в других событиях

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Найти интересные места, потратить пушкинскую карту

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