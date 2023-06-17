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Москва
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О себе

Меня зовут Леша, переехал в Москву, стал студентом 1 курса по специальности программиста и понял, что не хватает какого-то близкого человека (друга/девушки), могу поразговаривать на разные темы, по типу аниме, учебы, проблем и так далее. Любые шутки от «колобок повесился» до рассказа о родословне приветсвуются, это смешно) Любые конченные идеи рассмотрю) Ищу человека, которому можно рассказать абсолютно все.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги
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