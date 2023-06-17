О себе

Меня зовут Леша, переехал в Москву, стал студентом 1 курса по специальности программиста и понял, что не хватает какого-то близкого человека (друга/девушки), могу поразговаривать на разные темы, по типу аниме, учебы, проблем и так далее. Любые шутки от «колобок повесился» до рассказа о родословне приветсвуются, это смешно) Любые конченные идеи рассмотрю) Ищу человека, которому можно рассказать абсолютно все.