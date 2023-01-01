О себе

Больше предпочатаю общаться онлайн, я затворница по жизни по сему мой досуг состоит из игр (однопользовательские по большей части) и сериальчиков/фильмов (триллеры, фэнтези, детектив), вышивание крестиком и смотреть за жизнью муравьев в формикарии. Но ежели мы встетились вне моей конуры. То скорее всего сгоняем в театр, музей или в кафешку, вариант наглого наблюдения за утками в парке также рассматривается. Меня не найдешь в клубе, ибо желе не умеет танцевать