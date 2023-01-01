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Москва
Москва
Профиль пользователя Xeno
О себе
Больше предпочатаю общаться онлайн, я затворница по жизни по сему мой досуг состоит из игр (однопользовательские по большей части) и сериальчиков/фильмов (триллеры, фэнтези, детектив), вышивание крестиком и смотреть за жизнью муравьев в формикарии. Но ежели мы встетились вне моей конуры. То скорее всего сгоняем в театр, музей или в кафешку, вариант наглого наблюдения за утками в парке также рассматривается. Меня не найдешь в клубе, ибо желе не умеет танцевать
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей
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