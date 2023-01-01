⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Xeno

фото пользователя Xeno

О себе

Больше предпочатаю общаться онлайн, я затворница по жизни по сему мой досуг состоит из игр (однопользовательские по большей части) и сериальчиков/фильмов (триллеры, фэнтези, детектив), вышивание крестиком и смотреть за жизнью муравьев в формикарии. Но ежели мы встетились вне моей конуры. То скорее всего сгоняем в театр, музей или в кафешку, вариант наглого наблюдения за утками в парке также рассматривается. Меня не найдешь в клубе, ибо желе не умеет танцевать

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Mko05
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя Darya96
маленькое фото пользователя Zlataaa
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя is.ap
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя VladG
маленькое фото пользователя Merovef
маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Macadam
маленькое фото пользователя Jack

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам