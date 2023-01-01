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Москва
Москва
Профиль пользователя xenia_yav
О себе
люблю слушать звучание музыки, трогать заледенелый снег, смотреть кино, изучать древность, любоваться одеждой, тканями, украшениями, собранными в один завершенный образ, верить в мифы и сказки, коллекционировать кукол и колоть орехи. ищу людей, с которыми мы бы стали друзьями!
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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