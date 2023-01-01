О себе

люблю слушать звучание музыки, трогать заледенелый снег, смотреть кино, изучать древность, любоваться одеждой, тканями, украшениями, собранными в один завершенный образ, верить в мифы и сказки, коллекционировать кукол и колоть орехи. ищу людей, с которыми мы бы стали друзьями!