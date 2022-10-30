Москва
Профиль пользователя Xenia22

фото пользователя Xenia22
фото #2 пользователя Xenia22
фото #3 пользователя Xenia22

О себе

Душевные беседы , велопрогулки)

Профиль обновлён 1 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдем погуляем !

Москва → прогуляться, перекусить

Давай знакомиться ! ( только парни)

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдем на свидание

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Maxim22
Москва → Другое

Пройтись по центру, покушать

маленькое фото пользователя pblhok
Москва → Другое

Ах и вах) и все твои тебя найдут)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.