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Москва
в основном я на работе.
Москва
Профиль пользователя Xeni
О себе
в основном я на работе.
в остальное время я занимаюсь бодибилдингом, ращу дочь, могу свернуть тебе шею ногами 🤭
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
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