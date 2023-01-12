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Москва
Профиль пользователя Xeni

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О себе

в основном я на работе.
в остальное время я занимаюсь бодибилдингом, ращу дочь, могу свернуть тебе шею ногами 🤭

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться
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