Москва
Профиль пользователя Xelja

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О себе

Недавно в Москве и хотелось бы найти подругу, общение и просто радоваться жизни)
Могу порадоваться фотографиям, но сама не очень фотогеничная(

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в кафе, пообщаться.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgeniy32
Москва → Другое

Полетели в любой город России в гастропутешествие

Москва → Другое

Холостяки идут на пикник)) загорать, девчата,кто за,культурный отдых?

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