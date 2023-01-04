Москва
Профиль пользователя Wwweslliis

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О себе

Привет)
Меня зовут Лера, мне 23 года (Телец)
Очень хочу найти веселую, душевную подругу, как для общения в сети, так и для классного проведения досуга. ❤️
Я совсершенно не умею фотографироваться, по этому будет очень здорово, если кто-то меня этому научит. Планирую посещать творческие мастерклассы. Если у тебя есть идеи и желание по этому поводу, то жду тебя в своей жизни🌸
Рада знакомству)

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу найти подругу🌸

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу🐁

Участие в других событиях

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Найти родную душу для общения, поддержки

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.