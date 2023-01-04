Москва
Профиль пользователя Wwweslliis
О себе
Привет)
Меня зовут Лера, мне 23 года (Телец)
Очень хочу найти веселую, душевную подругу, как для общения в сети, так и для классного проведения досуга. ❤️
Я совсершенно не умею фотографироваться, по этому будет очень здорово, если кто-то меня этому научит. Планирую посещать творческие мастерклассы. Если у тебя есть идеи и желание по этому поводу, то жду тебя в своей жизни🌸
Рада знакомству)
Профиль обновлён 3 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
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