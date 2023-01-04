Привет) Меня зовут Лера, мне 23 года (Телец) Очень хочу найти веселую, душевную подругу, как для общения в сети, так и для классного проведения досуга. ❤️ Я совсершенно не умею фотографироваться, по этому будет очень здорово, если кто-то меня этому научит. Планирую посещать творческие мастерклассы. Если у тебя есть идеи и желание по этому поводу, то жду тебя в своей жизни🌸 Рада знакомству)

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

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✝️ Религия

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

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